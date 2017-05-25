Суд сегодня продолжит избрание меры пресечения экс-налоговикам

Печерский районный суд Киева в четверг продолжит рассматривать ходатайства об избрании меры пресечения задержанным во время масштабной антикоррупционной операции, проведенной накануне в 15 областях Украины, передает УНН.

Среди задержанных накануне - чиновники-налоговики времен экс-президента Виктора Януковича.

По данным главы МВД Арсена Авакова, в рамках расследования экономических преступлений времен В.Януковича задержаны 22 человека.

Нескольким из них накануне уже была избрана мера пресечения. Так, суд избрал для экс-руководителя луганской налоговой залог в размере 15 млн грн и ношение "браслета". Была избрана мера пресечения и экс-главе налоговой в Полтавской области В.Задорожному.

Судебные заседания, как ожидается, продолжатся сегодня с 9:30.