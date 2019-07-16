Суд щодо "земельної справи" Добкіна перенесли вшосте

Дзержинський райсуд Харкова переніс засідання у справі про розкрадання землі, серед фігурантів якої народний депутат від "Опоблоку" Михайло Добкін через відпустку судді.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Засідання суду не відбулося, оскільки суддя Катерина Аркатова перебуває у відпустці", - зазначили в суді.

Чергове засідання призначено на 5 серпня.

У справі про розкрадання землі в Харкові проходять ексмер, нині народний депутат Михайло Добкін, головний архітектор Харкова Сергій Чечельницький, ексзаступник мера Харкова Тетяна Овинникова, ексзаступник начальника управління земельних відносин Борис Баронін і керівники низки кооперативів з обслуговування.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року Генпрокуратура передала до суду кримінальне провадження щодо Добкіна та ексчиновників Харківщини про розкрадання 75 га землі вартістю понад 240 млн грн. Дії Добкіна спочатку були кваліфіковані за ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 КК України (у редакції від 05.04.2001) - зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки, а також ч.5 ст.27 ч .4 ст.190 КК України - обман з метою реалізації злочинного наміру щодо заволодіння земельними ділянками на території Харкова.

13 липня 2017 року Верховна Рада зняла з Добкіна депутатську недоторканність, а також дала згоду на його затримання й арешт. Печерський райсуд Києва заарештував його на два місяці з альтернативою внесення застави в розмірі 50 млн гривень, яку за нього внесли Вадим Новинський і Борис Колесніков.