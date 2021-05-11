Суд скасував постанову ЦВК про неможливість проведення виборів на Донбасі

Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про скасування постанови Центральної виборчої комісії України про неможливість проведення виборів депутатів сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей 25 жовтня 2020 року. Про це "Укрінформу" 11 травня повідомила прессекретарка суду Ольга Шкіль.

"Суд вирішив апеляційну скаргу задовольнити, рішення суду попередньої інстанції скасувати. Це була справа за адміністративним позовом Євгена Байрамова до Центральної виборчої комісії", - сказала Шкіль.

Рішення ухвалили за позовом представника партії "Опозиційна платформа - За життя", про це повідомив сайт партії 11 травня.

"За позовом нашого однопартійця апеляційний суд визнав це рішення незаконним. Такий вердикт можна тільки вітати. ОПЗЖ неодноразово заявляла, що скасування виборів у 18 мирних ОТГ на Донбасі є несправедливим і повністю суперечить Конституції. Позбавлення громадян права голосу було необґрунтованим і політично мотивованим. Партія влади просто боялася програти на цих виборах опозиції", - зазначили в заяві.

У Центрвиборчкомі поки не прокоментували рішення суду.

Центральна виборча комісія України 8 серпня 2020 року визначила перелік територіальних громад Донецької та Луганської областей, на території яких неможливо провести місцеві вибори.

До переліку таких територій увійшли 10 громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та вісім - Сєверодонецького і Щастинського районів Луганської області.

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25 жовтня 2020 року на всій території України, окрім анексованого Криму й окупованих районів Донецької та Луганської областей, відбулися місцеві вибори. Громадяни України обирали міських, сільських і селищних голів, а також депутатів обласних, районних, міських, сільських і селищних рад. Вибори вперше провели згідно з новим Виборчим кодексом - за пропорційною системою з відкритими списками.

За інформацією Центрвиборчкому України, явка становила 36,88%.



