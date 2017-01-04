Суд снова заочно арестовал Курченко

Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бизнесмену Сергею Курченко.

Эту информацию подтверждает его адвокат Юрий Сухов, пишет Радио Свобода.

По его словам, соответствующее решение суд вынес в ночь на 4 января. Сухов отметил, что это уже третий раз суд выносит решение о такой мере пресечения , и добавил, что защита Сергея Курченко намерена обжаловать его в апелляционном порядке.

28 декабря 2016 года Апелляционный суд Киева отменил разрешение на задержание и арест Сергея Курченко.

22 марта 2016 года Генпрокуратура объявила Курченко подозрение за совершение преступлений в банковской отрасли. Ранее ГПУ объявила Сергею Курченко подозрение в хищении имущества госпредприятия "Укргаздобыча".

В мае суд по ходатайству старшего следователя Генпрокуратуры арестовал имущество бизнесмена.

Ранее Генпрокуратура признала группу компаний ВЕТЭК Сергея Курченко, которого причисляют к близкому окружению бывшего президента Виктора Януковича, преступной организацией и сообщила о досудебном расследовании по факту создания преступной организации, члены которой в течение 2010-2014 годов совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений в различных сферах экономики с целью завладения имуществом государственных предприятий, входящих в систему Министерства инфраструктуры, Министерства энергетики и угольной промышленности, в частности компаний "Нафтогаз" и "Укргаздобыча", а также Национального банка Украины.