Суд снял арест со счетов фирм сына Януковича

Печерский райсуд снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс- президента Виктора Януковича Александром. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на решения суда от 14 февраля.

Аресты были наложены в 2015 и 2016 годах по делу о завладении государственными средствами через региональные отделения "Укрзализныци".

Счета компаний, созданных, по версии следствия, для легализации средств, находятся в обанкротившемся "Всеукраинском банке развития", который принадлежит Александру Януковичу.

В общем следствие указывало 12 фирм, подконтрольных должностным лицам банка Януковича-младшего.

Февральским решениями суд отменил арест счетов 9 фирм: ООО "Аранит К", "Квардис Н", "Типикон А", "Вектор-Перспектива", "Компания по управлению активами "ВБР-ИНВЕСТ", "Ди Соуз", "Мелон 8", "Бенефит-Консалт" и "Лайтрум".

В предыдущих судебных решениях, говорилось, что на счета этих компаний вероятные фигуранты преступления перечислили в целом почти 550 миллионов гривен и более 27 миллионов долларов США.

В одном из решений об отмене ареста указано, что правами на арестованные счета сейчас владеет ООО "Аскор-Инвест". Указано также, что подозрения в деле до сих пор не объявлены, а "следователем не доказано, что средства на указанных счетах является предметом преступной деятельности".

Эти обстоятельства стали основанием для отмены ареста.

Издание обратилось в ГПУ с запросом о том, какие суммы сейчас арестованы по делу и собирается ли следствие просить о повторном аресте счетов. На момент публикации новости, прокуратура ответ не предоставила.

Как сообщали Українські Новини, экс-депутат Госдумы России Пономарев заявляет, что сын экс-Президента Виктора Януковича Александр получил 1 млрд долларов при покупке Россией украинских евроблигаций на 3 млрд долларов в 2013 году.

Сын Януковича Александр собирается подать в суд на экс-депутата Госдумы России за оскорбление чести и достоинства.