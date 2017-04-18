Суд снял арест со счетов компаний Клюевых

Киевский апелляционный хозсуд 6 апреля отменил арест 121,8 млн грн на счетах трех компаний братьев Андрея и Сергея Клюевых

Об этом говорится в соответствующем постановлении на сайте Единого реестра судебных решений.

Так, апелляционная инстанция отменила решение Хозяйственного суда Киевской области от 23 сентября 2016 года, вынесенное в рамках дела по иску "Укрсоцбанка" о взыскании 4,2 млн долларов, 161,7 тыс. евро и 8 млн грн (вместе - в эквиваленте 121,8 млн грн) и ПАО "Завод по обработке цветных металлов", ООО "Киевский торговый дом "Завод по обработке цветных металлов" и ООО "Торговый дом "Артемовский завод по обработке цветных металлов".

"Определение Хозяйственного суда Киевской области в деле No 911/3107/16 от 23.09.2016 об удовлетворении заявления Публичного акционерного общества "Укрсоцбанк" об обеспечении иска отменить", - говорится в постановлении Хозсуда Киевской области.

Согласно судебным материалам, свои исковые требования "Укрсоцбанк" обосновывает задолженностью ПАО "Завод по обработке цветных металлов" по кредитному договору от 5 апреля 2013 года, поручителями по которому были два других предприятия.