Суд снял с рассмотрения апелляцию на закрытие дела мэра Харькова Кернеса

Апелляционный суд Полтавской области снял с рассмотрения апелляцию на закрытие уголовного производства в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Апелляционный суд Полтавской области сообщает, что слушания уголовного производства в отношении Кернеса Геннадия Адольфовича, Блинника Виталия Дмитриевича и Смицкого Евгения Николаевича, которое было назначено на 21 сентября 2018 года, снято с рассмотрения", - отмечается в нем.

При этом добавляется, что дело снято с рассмотрения в связи с тем, что защита Кернеса подала ходатайство в Верховный суд о направлении данного уголовного производства в другой апелляционный суд.

Напомним, начале августа Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное дело в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса, а также его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

Причина такого решения, как пояснил судья-председатель, - в отказе прокуроров от поддержки обвинения по делу и участия в судебных дебатах, что расценивается как отказ от обвинения.

После этого прокуратура Полтавской области открыла уголовное производство по факту решения Киевского районного суда Полтавы.

Как известно, Кернеса и его охранников подозревали в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека"), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 ("Истязание"), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 ("Угроза убийством") УК Украины.

Предполагается, что они причастны к нападению на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове и похищению двух евромайдановцев - Александра Кутянина и Сергея Ряполова.