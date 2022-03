Суд у Гаазі оголосить про рішення щодо обмежувальних заходів на адресу Росії 16 березня

Міжнародний суд ООН у Гаазі має намір 16 березня оголосити рішення щодо обмежувальних заходів у зв'язку з позовом України проти Російської Федерації. Про це повідомляється у пресрелізі, опублікованому на сайті суду.

У пресрелізі зазначено, що публічне засідання відбудеться у Палаці миру в Гаазі о 16:00 16 березня. Очікується, що суддя Джоан Е. Донох'ю як голова суду зачитає ухвалу за запитом обмежувальних тимчасових заходів.

Слухання в Міжнародному суді ООН стартували 7 березня і стосувалися звинувачення країни-окупанта у порушенні конвенції від 1948 року щодо попередження геноциду та покарання за нього.

У поданій Україною позовній заяві були запитані такі тимчасові заходи:

1 ) РФ повинна негайно зупинити військові дії, що розпочалися 24 лютого 2022 року на території України;

2 ) РФ повинна невідкладно забезпечити, щоби будь-які військові та інші збройні підрозділи під її контролем або впливом припинили участь у військових діях;

3 ) РФ повинна утриматися від будь-яких дій, які можуть посилити або розширити суперечку, або зробити її складнішим для розв'язання;

4 ) РФ повинна надати суду звіт про заходи, вжиті для виконання наказу суду через тиждень після такого наказу, а потім на регулярній основі, що визначається судом.

Представники РФ судових слухань ігнорують. 5 березня посол Росії в Нідерландах Шульгін заявив, що Росія не збирається брати участь у процесі.

PRESS RELEASE: the #ICJ will deliver its Order in the case concerning Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (#Ukraine v. #Russia) this Wednesday, 16 March, at 4 p.m. (The Hague) https://t.co/RmzeTuRbre pic.twitter.com/GKG93WTDAK- CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) March 14, 2022