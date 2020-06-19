Суд у Хмельницькому не зміг оштрафувати Зеленського за похід у кафе під час карантину

Хмельницький міський районний суд не зміг оштрафувати президента України Володимира Зеленського за похід у кафе під час карантину. Про це 19 червня інформує hromadske.

У повідомленні зазначають, що суддя Андрій Місінкевич зупинив розгляд справи.

Також він звернувся до Верховного Суду по роз'яснення, чи можна главу держави притягнути до адміністративної відповідальності, адже згідно з Конституцією України президент є недоторканним.

3 червня Зеленський під час робочої поїздки відвідав одне з кафе у Хмельницькому. Разом із ним були глава Офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Сергій Трофімов, мер Хмельницького Олександр Симчишин та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Водночас Кабмін дозволив відвідування таких закладів лише з 5 червня. До цієї дати заклади громадського харчування могли обслуговувати клієнтів лише на літніх майданчиках або працювати навинос.

У МВС повідомили, що стосовно посадових осіб, які в кафе у Хмельницькому пили каву всупереч карантинним обмеженням, склали адміністративні протоколи.

Президент пообіцяв заплатити штраф, якщо суд ухвалить таке рішення.

