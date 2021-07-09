Суд у справі Медведчука тривав майже 13 годин: рішення оголосять 9 липня

Суддя Печерського районного суду Сергій Вовк оголосить рішення по народному депутату Віктору Медведчуку зранку 9 липня.

Про це повідомляє УНН з посиланням на трансляцію судового засідання.

Близько 22:10 суддя пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення по нардепу Віктору Медведчуку.

Рішення буде оголошено завтра о 08:30.

Сьогоднішє засідання суду тривало майже 13 годин.

Захист Медведчука клопоче про заміну цілодобового домашнього арешту на нічний домашній арешт, а сам Медведчук наполягає на тому, що справа сфальсифікована.

Печерський районний суд Києва 13 травня відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата України Віктора Медведчука до 9 липня.

Апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції про цілодобовий домашній арешт народного депутата Віктора Медведчука.

Перед цим Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що нардепам Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Раніше Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення застосувати санкції щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму.

Що ж стосується Козака, то Президент Володимир Зеленський ще 2 лютого запровадив проти нього персональні санкції. Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу "Новини", куди також входять телеканали "ZIK" і "NewsOne", 112-канал.