Суд відхилив клопотання захисту Медведчука про його взяття на поруки

Суддя В'ячеслав Підпалий відмовив у задоволенні та повернув стороні захисту клопотання про взяття на поруки народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання Печерського райсуду Києва з обрання запобіжного заходу Медведчуку.

"Щодо клопотання про взяття на поруки. Слідчий суддя на місці ухвалив: на даний час у задоволенні клопотання відмовити і повернути його стороні захисту, проте роз'яснити стороні захисту, що в подальшому, після дослідження матеріалів про з'ясування підстав для внесення зазначеного клопотання, дослідження матеріалів провадження, сторона захисту не позбавлена права заявити це клопотання", - заявив він.