Суд відмовив Трубі у відновленні на посаді директора ДБР

Верховний суд відмовив колишньому директору Державного бюро розслідувань (ДБР) Роману Трубі в поновленні на посаді. Відповідне рішення було прийнято колегією суддів Касаційного адміністративного суду 12 червня.

Про це повідомили у прес-службі Верховного суду.

Наголошується, що Труба просив суд визнати незаконним рішення президента Володимира Зеленського про його звільнення.

"Верховний Суд відмовив у задоволенні позовних вимог Роману Трубі, який просив визнати протиправним і нечинним указ президента України від 27 грудня 2019 No 960/2019 про його звільнення з посади директора Державного бюро розслідувань", - йдеться в повідомленні.

Повний текст рішення буде подано протягом п'яти днів.

Нагадаємо, наприкінці грудня Зеленський підписав указ, яким Труба був звільнений з ДБР.

Звільнення Труби було однією з умов нового закону про перезапуск Держбюро розслідувань.

Наприкінці січня Труба подав до Верховного суду позов, яким просив визнати указ Зеленського про його звільнення незаконним.