Суд відновив засідання у справі про обрання запобіжного заходу Порошенку

Печерський районний суд Києва відновив засідання у справі про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України, лідерові "Європейської солідарності" Петрові Порошенку.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Засідання відновилося після 14:00, приблизно через дві години після того, як суд оголошував перерву на прохання адвокатів п'ятого президента України, які попросили надати час для ознайомлення з матеріалами слідства.

Порошенко на мітингу своїх прихильників перед Печерським районним судом Києва сказав, що захисту доведеться ознайомитися з 9 томами справи.

17 січня 2021 року Петро Порошенко літаком повернувся з Варшави. В аеропорту "Київ" його зустрічали прихильники та журналісти. Соратники Порошенка закликали зустрічати п'ятого президента через побоювання, що його затримають прямо на летовищі.

Під час проходження паспортного контролю до Порошенка підійшов слідчий ДБР, який зачитав йому повістку про виклик до суду. Нардеп демонстративно його ігнорував. Слідчий наголосив, що політика не затримують, а чекають у суді.

Порошенко заявив, що його нібито не допускають на територію України, тому що більше 10 хвилин перевіряють паспорт. Згодом його пропустили.

У ДБР заявили, що Порошенко після прибуття до аеропорту "Київ" відмовився від отримання процесуальних документів, а адвокати нібито втекли "шляхом створення штучного натовпу".

Пізніше адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що їх підзахисний формально не є підозрюваним у справі про державну зраду та сприяння терористичній організації.

"Захисникам не можуть бути зрозумілі процесуальні права та обов'язки на тій підставі, що Порошенко Петро Олексійович не має статусу підозрюваного в цьому провадженні. Ми не бачили жодного документа, який би підтверджував повідомлення Порошенка про підозру", - заявив Головань.

Судове засідання розпочалось об 11:00 у Печерському райсуді Києва.

Порошенко виїхав із України 17 грудня 2021 року, після того як ДБР намагалося вручити йому повістку. Нардеп заявляв, що це була запланована поїздка, однак, за даними ДБР, квиток на літак він придбав ввечері того ж дня, вже після інциденту зі слідчими.

20 грудня 2021 року ДБР повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям. Водночас підозру йому підписала не генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, а її перший заступник. Захист Порошенка наголошує, що це незаконно, та акцентує на тому, що Венедіктова для цього пішла у відпустку на один день, 20 грудня.

Підозра повідомлена в межах справи про схему постачання вугілля з тимчасово окупованих частин Донбасу на суму близько 1,5 мільярда гривень.

Офіс генпрокурора погодив клопотання про арешт Порошенка з можливістю внесення застави у розмірі 1 мільярд гривень. Печерський суд 6 січня 2022 року арештував все майно нардепа.

"Детектор медіа"

https://detector.media