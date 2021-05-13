Суд відправив Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт

Печерський суд Києва не став відправляти під варту народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 9 липня включно.

Медведчук не повинен залишати Київ і Київську область, спілкуватися з підозрюваними і свідками. Йому потрібно здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

Народний депутат в коментарі журналістам не сказав, чи буде подавати апеляцію на рішення суду - він вирішить це питання з адвокатами. Медведчук додав, що виконуватиме рішення суду. Він вважає справу проти нього політично мотивованою.

Політик залишив будівлю суду під крики "Медведчук - путінська курва".

Сторона обвинувачення просила відправити політика під варту з альтернативою застави в розмірі 300 млн грн.

11 травня СБУ провела обшуки в двох будинках Віктора Медведчука в Києві і в його кабінеті в офісі ОПЗЖ. Пізніше генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що підписала підозру Медведчуку і його однопартійцю Тарасу Козаку - їм інкримінують державну зраду і замах на розкрадання національних ресурсів на окупованій території Криму (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

У пресслужбі СБУ заявили, що ні Медведчука, ні Козака не було за місцем проживання, тому повідомлення про підозру направили за їхнім останнім відомим місцем проживання і в Верховну Раду. За словами голови СБУ Івана Баканова, Тарас Козак зараз, ймовірно, в Росії і не збирається повертатися в Україну.

Медведчук пізніше заявив, що під час обшуків перебував з дружиною не в Києві. Політик вважає підозру і обшуки "політичними репресіями".