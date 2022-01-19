Суд відпустив Порошенка під особисте зобов'язання

Печерський районний суд Києва відмовився брати під варту п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка. Замість цього він відпустив політика під особисте зобов'язання.

Раніше Порошенко заявив, що звинувачення проти нього сфальсифіковані, і попросив Печерський районний суд Києва повернути прокуратурі клопотання про обрання запобіжного заходу для нього. За словами адвоката Іллі Новікова, захист попросив суд дати прокуратурі шанс подати клопотання "нехай необґрунтоване, але, принаймні, подане без процесуальних порушень".

Прокуратура в свою чергу вимагала взяти Порошенка під варту і призначити йому заставу в 1 млрд грн. Необхідність обрання такого запобіжного заходу сторона обвинувачення аргументувала характером кримінального провадження, розміром заподіяної шкоди, а також майновим станом Порошенка. На думку прокуратури, такий запобіжний захід забезпечить виконання процесуальних зобов'язань підозрюваним.

При цьому раніше Державне бюро розслідувань опублікувало "Обставини і деталі функціонування злочинної схеми поставок протягом 2014−2015 років вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України".

Як повідомляє ДБР, в ході досудового розслідування встановлено, що фігуранти кримінального провадження діяли за попередньою змовою і сприяли діяльності терористичних організацій. Вони вчиняли умисні дії на шкоду територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України.