Суд в Гааге обязал РФ выплатить компенсации за аннексию Крыма

Третейський суд в Гааге постановил, что Россия должна выплатить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма.

Об этом сообщает УНИАН.

В деле идет речь о сумме $159 млн.

Одногласное решение арбитраж вынес 2 мая 2018 года. В решении суда говорится, что Россия несет ответственность за нарушения прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президентом Путиным был подписан указ об аннексии Крыма.

Это первое решение, которое предусматривает выплату Россией компенсаций за аннексию. Иск подавали 18 украинских компаний и одно физическое лицо.

Россия во время рассмотрения дела не предоставила суду по запросу никаких разъяснений.

24 апреля Украина призвала Международный суд ООН выполнить свои полномочия по делу "Украина против РФ" и подтвердить решение трибунала о том, что российские оккупанты обязаны снять запрет на деятельность Меджлиса.