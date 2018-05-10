Суд в Гааге обязал РФ выплатить компенсации за аннексию Крыма

Третейський суд в Гааге постановил, что Россия должна выплатить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма.
Об этом сообщает УНИАН.
В деле идет речь о сумме $159 млн.
Одногласное решение арбитраж вынес 2 мая 2018 года. В решении суда говорится, что Россия несет ответственность за нарушения прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президентом Путиным был подписан указ об аннексии Крыма.
Это первое решение, которое предусматривает выплату Россией компенсаций за аннексию. Иск подавали 18 украинских компаний и одно физическое лицо.
Россия во время рассмотрения дела не предоставила суду по запросу никаких разъяснений.
24 апреля Украина призвала Международный суд ООН выполнить свои полномочия по делу "Украина против РФ" и подтвердить решение трибунала о том, что российские оккупанты обязаны снять запрет на деятельность Меджлиса.