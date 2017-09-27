Суд в Крыму приговорил замглавы меджлиса Умерова к двум годам колонии-поселения

Симферопольский районный суд в среду вынес приговор заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову в виде двух лет колонии- поселения.

Как сообщает интернет-издание "Крым.Реалии" в среду, оглашение приговора в суде началось без присутствия адвоката И.Умерова Марка Фейгина и защитника Александра Подрабинека.

Перед судебным заседанием адвокат И.Умерова высказал надежду, что обнародованный 25 сентября доклад Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации в аннексированном Крыму может повлиять на смягчение приговора его подзащитному.

Как пишет interfax.ru, защита И.Умерова намерена обжаловать приговор. Прокурор в ходе прений неделю назад просил назначить И.Умерову наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.

Четыре адвоката И.Умерова настаивали на оправдательном приговоре.

Обвиняемый назвал уголовное дело политически мотивированным и сфабрикованным, заявив, что перевод его публичного выступления с крымскотатарского на русский язык, который лег в основу обвинения, не является дословным, в текст добавлено слово-призыв "надо".

Как сообщалось, следователи крымского управления ФСБ России в мае 2016 года возбудили против И.Умерова уголовное дело по статье 280.1 УК РФ. По версии правоохранительных органов, в марте замглавы Меджлиса в эфире телеканала АТR публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ.

С И.Умерова взяли подписку о невыезде. Почти месяц он проходил принудительную судебно-психиатрическую экспертизу в Симферополе.

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала российские власти снять с И.Умерова обвинения в сепаратизме.