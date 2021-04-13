Суд в Україні зняв арешти із грошей сина Януковича

Вищий антикорупційний суд скасував арешт грошових коштів, а також цінних паперів Олександра Януковича, сина колишнього президента Віктора Януковича, у чотирьох банках. Про це йдеться в рішеннях ВАКС від 2-го і 8 квітня.

У рішеннях не названо імені фігуранта, але, за даними "Українських новин" і "Главкому", ідеться саме про Олександра Януковича.

Арешт знято з цінних паперів та грошей на банківських рахунках, які відкрили у "Всеукраїнському банку розвитку", "Українському бізнес банку", "Першому українському міжнародному банку" і "Промінвестбанку".

Усі рішення суду ухвалили за клопотанням адвоката Єгора Воротинцева. Суми коштів на рахунках не уточнюють.

Вищий антикорупційний суд дійшов висновків, що у кримінальному провадженні No42014000000000069 від 6 березня 2014 року в його межах Генпрокуратура розслідувала дії топпосадовців з оточення експрезидента за фактом відмивання доходів і заволодіння державним майном в особливо великому розмірі - зараз відсутні особи, які мають процесуальний статус підозрюваного.

Водночас суд зазначив, що справу Олександра Януковича виділили в окреме провадження.

"З огляду на тривалість досудового розслідування кримінального провадження (понад сім років), беручи до уваги мету накладення арешту - забезпечення конфіскації як виду покарання, з урахуванням виділення відповідних матеріалів в окреме провадження, подальший арешт цього майна в первісному кримінальному провадженні не має сенсу і не сприяє виконанню завдань кримінального судочинства", - ідеться в рішенні.

Отже, скасовано постанову Печерського районного суду Києва від 1 квітня 2014 року, якою накладали арешт на майно Януковича. Слідство підозрювало його в ухилянні від сплати податків в особливо великих розмірах. Також Олександр Янукович досі перебуває в базі розшуку українських правоохоронців.

Олександра Януковича підозрюють, окрім відмивання доходів і заволодіння державним майном в особливо великому розмірі, у причетності до розгону Майданів Києва та Запоріжжя.

27 листопада 2014 року Національний банк України заніс "Всеукраїнський банк розвитку" Олександра Януковича до категорії неплатоспроможних

. У березні 2015 року Антимонопольний комітет дозволив продаж 50% акцій банку компанії "Екосіпан".

14 жовтня 2015 року Олександра Янукович подав позови до Європейського суду із прав людини після того, як його банк визнали неплатоспроможним. У підсумку син експрезидента втратив право власності на 100% акцій.

Тоді ж міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що співробітники Головного слідчого управління МВС України заарештували 2,6 млрд грн на депозитних рахунках ВБР.

Печерський райсуд Києва з 19 грудня 2016 року розпочав знімати арешти зі коштів фізичних осіб у "Всеукраїнському банку розвитку". У листопаді 2018 року журналісти програми "Схеми" з'ясували, що працівники ВБР зняли з рахунків свого банку мільярди гривень готівкою через касу "Міжнародного інвестиційного банку", що належить тодішньому президенту України Петрові Порошенку.

У січні минулого року суд заарештував 247 млн грн ВБР і зобов'язав передати ці кошти в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Стосовно Олександра Януковича діють також санкції Євросоюзу. Санкції проти експрезидента України і його найближчого оточення ЄС ввів у лютому 2014 року і відтоді неодноразово їх продовжував, а також скорочував список. Востаннє Європейський союз продовжив їх у березні 2021 року.