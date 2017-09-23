Суд в Украине оштрафовал Саакашвили на $130 за незаконное пересечение границы

Экс-президента Грузии и прежнего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили признали виновным в несоблюдении пересечения госграницы Украины.

"Признать виновным Саакашвили Михаила Николозовича в незаконном пересечении госграницы Украины", - зачитал решение судья Юрий Билоус.

Об этом объявил судья вышеуказанного государственного органа в процессе сегодняшнего судебного совещания, передает "Российский Диалог".

Отмечается, что теперь власти Киева имеют все основания для депортации прежнего губернатора с территории страны, как лишенное гражданства лицо, совершившее административное правонарушение.

Ранее говорилось, что в отношении Саакашвили было возбуждено дело по 5-ти статьям.

Суд признал Саакашвили виновным в несоблюдении ч.2 ст. 204 кодекса Украины об административных правонарушениях.

10 сентября Саакашвили, с помощью грубой силы собственных приверженцев прорвался через кордоны украинских таможенников на КПП "Шегини" с территории Польши. Позже это объявление опровергли в милиции. Данное решение может быть обжаловано в суде высшей инстанции. Власти пояснили это тем, что при получении паспорта он представил о себе недостоверные сведения. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позже он побывал в Польше, Венгрии и Литве.