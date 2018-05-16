Суд вернул Насирову внутренний паспорт

Шевченковский районный суд Киева обязал Миграционную службу вернуть паспорт гражданина Украины бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову и снял арест с часов, которые принадлежат его жене.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко.

По его словам, суд принял такое решение в среду.

При этом суд продлил остальные обязательства для Насирова, в том числе и ношение электронного браслета слежения, еще на два месяца до 15 июля.

Напомним, Насирова судят по обвинению в злоупотреблении властью и служебным положением (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины) и служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК). Кроме того, он является фигурантом уголовного производства о взяточничестве (ч.4 ст. 368 УК)

По версии следствия, Насиров причастен к так называемой "газовой схеме Онищенко". По мнению детективов НАБУ, в течение 2015 года он принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в схеме, на общую сумму 2,019 млрд грн.

Насирова обвиняют в том, что решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов. Кроме того, следствие утверждает, что он соврал "Укргаздобыче" и Государственной службе геологии и недр об отсутствии у этих компаний налогового долга. Этим он скрыл факт невыполнения ими условий договоров о совместной деятельности в части уплаты ренты, что могло бы стать основанием для расторжения договоров.

Обвиняемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Потерпевшим выступает компания "Укргаздобыча".