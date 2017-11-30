Суд вернул резиденцию "Межигорье" в собственность государства

Высший хозяйственный суд Украины вернул резиденцию "Межигорье" в государственную собственность по ходатайству Министерства экологии и природных ресурсов Украины, однако в ведомстве намерены добиваться предоставления объекту статуса природно-заповедного фонда, сообщил глава Министерства экологии и природных ресурсов Остап Семерак."Поставлена окончательная точка в деле "Межигорья". Высший хозяйственный суд Украины принял решение, которым отмеченная резиденция переходит в собственность государства. Напомню, что само Минприроды инициировало судебное разбирательство и возвращение этого имущества от Януковича (экс-президент Виктор Янукович ) к государству", - написал О.Семерак на своей странице в соцсети Facebook в четверг.Далее, по его словам последует инвентаризация этого государственного имущества и определение органа управления им."Минприроды будет инициировать предоставление Межигорью статуса объекта природно-заповедного фонда, который навсегда откроет эту территорию для людей, позволит обеспечить присмотр за редкими животными и растениями и сделает эту территорию образовательным и научным центром", - добавил О.Семерак.Как сообщалось, 16 марта 2017 года О.Семерак заявил, что Минприроды инициирует подачу кассационной жалобы на решения судов, которыми признана законность отчуждения комплекса "Межигорья" частной фирмой "Мединвесттрейд" в НАК "Надра Украины" в 2007 году. "Было несколько политических решений национализировать этот комплекс. Однако юридически сооружения "Межгорья" до этого времени принадлежат компаниям, афиллированных с семьей Януковичей. Команда Минприроды знает юридический путь возвращения комплекса в собственность народа Украины и начинает судебный процесс его возвращения",- заявил он.По словам министра, по поручению Минприроды и НАК "Надра Украины" подало кассационную жалобу на постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда и решения Хозяйственного суда г.Киева по делу №6/655 о признании недействительным договора мены от 25 сентября 2007 года.О.Семерак подчеркнул, что законность такой сделки длительное время никто не оспаривал, соответственно сроки подачи кассационной жалобы были пропущены. А уже в ноябре 2007 года компания "Мединвесттрейд" продала резиденцию "Межигорье" другой малоизвестной фирме под названием "Танталит", которая владеет комплексом по сегодняшний день и фигурирует во многих криминальных делах, связанных с В.Януковичем. Позже ООО "Мединвесттрейд" вообще было ликвидировано.