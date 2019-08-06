Суд вирішив дослідити російські заяви Бойка і Медведчука на сепаратизм

Висловлювання лідерів "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка та Віктора Медведчука вивчатимуть на предмет наявності в них ознак підтримки сепаратизму.

Про це повідомляє Ліга.net.

У центрі уваги фахівців будуть слова, сказані українськими політиками 18 липня поточного року. Відеозапис із цим матеріалом надала Служба безпеки України. 2 серпня Шевченківський районний суд Києва схвалив проведення лінгвістичної експертизи. Це доручено зробити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Як повідомлялося, 10 липня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв провів зустріч з членами "Опозиційної платформи - За життя" Юрієм Бойком та Віктором Медведчуком у будівлі "Єдиної Росії" в Москві. Кум Путіна Медведчук запевняє, що усе це заради миру на Донбасі, адже без "співпраці з Росією" його досягти неможливо. Він також надумав налагодити міжпартійні контакти з РФ.

ВідеоБойко і Медведчук провели "економічні перемовини" з прем'єр-міністром Росії

Українські політики поїхали до Москви. Одразу кілька українських новинних каналів сьогодні транслювали неанонсовані переговори кандидата в президенти України Юрія Бойка з російським прем'єром Медведєвим. Учасники зустрічі назвали це "економічними перемовами".