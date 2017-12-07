Суд вызовет Порошенко, Парубия и Турчинова по делу о госизмене Януковича

Оболонский расуд Киева решил частично удовлетворить ходатайство стороны обвинения и вызвать на допрос по делу о государственной измене экс- президента Виктора Януковича четырех свидетелей.

Принятое решение касается допроса в качестве свидетелей Президента Украины Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, министра внутренних дел Арсена Авакова и спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Соответствующее решение объявил председательствующий судья Владислав Девятко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Суд принял ходатайство удовлетворить частично и вызвать на допрос Авакова, Ельченко, Гайдука, Кислицу, Мамчура, Наливайченко, Парубия, Тенюха, Турчинова, Чубарова, Яценюка, Порошенко", - сказал Девятко.

Также в суд планируется вызвать ряд военнослужащих для допроса по этому делу.

Суд также постановил, что заседание продолжится 11 декабря в 10:00. Сначала будут исследованы письменные доказательства стороны защиты, а затем во второй половине дня ориентировочно будет допрос свидетелей.

Прокурор ГПУ Руслан Кравченко отметил, что в понедельник планируется допрос двух свидетелей, но не сказал, кого именно.

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Как сообщал Укринформ, сторона обвинения по делу о госизмене Януковича просила суд вызвать на допрос Президента Украины Петра Порошенко, Председателя Верховной Рады Андрея Парубия, министра внутренних дел Арсена Авакова, экс-посла Украины в РФ Владимира Ельченко, экс-командующего ВМС Сергея Гайдука, и.о. министра иностранных дел в 2014 году Андрею Дещицу, секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка, заместителя министра иностранных дел, Сергею Кислицу, украинского политика Владимира Литвина, народных депутатов Юлия Мамчура, Сергея Рыбалку, Виктории Сюмар, экс-главы СБУ Валентина Наливайченко, экс-премьера Крыма Анатолия Могилева, экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, экс-первого заместителя министра иностранных дел Руслана Демченко, и.о. министра обороны в 2014 году Игоря Тенюха, главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.