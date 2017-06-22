Суд вызывает Януковича на заседания по делу о госизмене

Оболонский районный суд Киева направил Виктору Януковичу повестку на заседания по делу о госизмене экс-президента. Повестка опубликована на сайте суда.

В повестке указано, что заседания суда назначены на 26 и 29 июня, 6, 12, 13 июля и 3, 10, 17, 23, 31 августа.

Также в документе отмечается, что стороне защиты предоставлена программная возможность для участия Януковича в судебном заседании в режиме видеоконференции.

Напомним, ранее ГПУ гарантировала Виктору Януковичу безопасность в случае его появления в Украине.

"Как только Виктор Янукович появится в Украине, сторона обвинения обязалась предпринять все необходимые меры для обеспечения его безопасности, основанные на законе и правах человека",- сказал прокурор Руслан Кравченко.

Со своей стороны, адвокат экс-президента Игорь Федоренко отметил, что Янукович переехал в Россию из-за угроз его безопасности.