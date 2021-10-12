Суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом

Печерський райсуд Києва відмовив у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу народному депутату від “Опозиційної платформи — за життя” Віктору Медведчуку на взяття під варту із можливістю внесення застави у розмірі мільярд гривень і залишив його під цілодобовим домашнім арештом.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу — тримання під вартою щодо Медведчука Віктора Володимировича... відмовити. Застосувати до підозрюваного Медведчука Віктора Володимировича... запобіжний захід — домашній арешт, заборонивши йому залишати місце свого проживання... цілодобово”, - оголосила слідча суддя Віта Бортницька.

Строк тримання під домашнім арештом визначили до 7 грудня 2021 року включно.

Читайте також: У Порошенка назвали заяви про зв’язок з Медведчуком давнім і бездоказовим фейком

Як повідомляв Укрінформ, прокуратура вручила народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку клопотання про зміну запобіжного заходу із домашнього арешту на взяття під варту із можливістю внесення застави у розмірі мільярд гривень.

За даними слідства, Медведчук схиляв керівництво України до постачання палива із «ЛНР» та «ДНР» і сплати коштів безпосередньо керівникам терористичних організацій.