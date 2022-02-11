Суд залишив запобіжний захід Петру Порошенку

Київський апеляційний суд не задовольнив клопотання як прокуратури, так і захисту Петра Порошенка і залишив рішення суду першої інстанції про особисті зобов'язання в силі. Таким чином, суд залишив Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Хоча прокуратура вимагала для 5-го президента утримання під вартою.

В суді Петро Порошенко заявив, що мета оточення Зеленського - дискредитувати лідера опозиції, посилити тиск на громадянське суспільство, ветеранів і волонтерів. Він наголосив, що, переслідуючи опозицію, Зеленський насправді ганьбить Україну перед світом у той час, коли держава потребує міжнародної солідарності

Як відомо, колишнього президента України Петра Порошенка звинувачують у державній зраді. У справі йдеться про постачання вугілля з ОРДЛО та сприяння терористичним організаціям. 6 січня Печерський суд столиці наклав арешт на майно п'ятого президента України.

Пізніше стало відомо, що арешт був накладений на майно згідно з даними в держреєстрах - це об'єкти нерухомості, корпоративні права та інше.19 січня Печерський суд призначив Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та зобов'язав здати паспорти для виїзду за кордон.

До слова, АМКУ оштрафував пов'язані з Roshen компанії на 280 млн грн.

greenpost.press