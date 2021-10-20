Суд заочно арештував Азарова у справі про державну зраду

Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього прем'єр- міністра Миколу Азарова через справу про державну зраду щодо підписання так званих Харківських угод.

Як повідомляє пресслужба ДБР, досудове розслідування встановило, що зміст і умови Угоди між Україною і РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму були нав'язані йому тодішнім президентом РФ Дмитром Медведєвим.

Суд заочно арештував Януковича у справі "Межигір'я" "Повністю розуміючи наслідки підписання цієї Угоди для України, колишній Прем'єр-міністр України свідомо забезпечив візування та погодження проєкту документа уповноваженими посадовими особами (міністрами, керівниками правоохоронних органів та від імені Кабінету Міністрів України). Таким чином він сприяв реалізації інтересів РФ під час усіх стадій погодження проєкту Угоди та її імплементації", - йдеться в повідомленні.

У Бюро підкреслили, що Азаров цілеспрямовано діяв на шкоду суверенітету й територіальній цілісності України. А в подальшому його дії сприяли окупації Криму Росією.

Обрання Азарову заочного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою надасть підстави звертатись із запитами щодо надання міжнародно-правової допомоги про його екстрадицію, а також дозволить ініціювати питання про здійснення спеціального досудового розслідування.

Нагадаємо, РНБО ввела санкції проти Януковича, Азарова та низки колишніх високопосадовців.

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