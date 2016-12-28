Суд запретил нардепу от БПП Виннику выезжать из Украины

Апелляционный суд Киева подтвердил ранее установленный запрет депутату Верховной Рады от Блока Петра Порошенко, секретарю парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Ивану Виннику выезд из Украины.

Об этом сообщает "Апостроф".

Такое решение принято в декабре 2016 года, накануне новогодних праздников. Нардеп попытался обжаловать ранее вынесенное решение о невыезде, но Апелляционный суд Киева не изменил свою позицию: Винник не может покидать пределы страны.

Отметим, что нардеп просил отменить решение о невыезде, поскольку собрался выехать с семьей на лечение в Швейцарию. Стоит обратить внимание, что Винник вошел в рейтинг самых бедных депутатов, а его финансовые обязательства перед кредиторами достигли 364 млн. грн.

Таким образом решение Апелляционного суда запрещает народному депутату пересечение границы, в том числе по дипломатическому и служебному паспортам и уже направлено для исполнения в пограничную службу, а также в аппарат Верховной Рады, Министерство иностранных дел и Министерство юстиции.

Ранее СМИ сообщали о том, что более двух лет ведется исполнительное производство по взысканию с Ивана Винника долга перед несколькими украинскими и международными банками. Общая задолженность депутата по непогашенным кредитам составляет 364, 4 млн грн и 110 тыс. евро. Журналисты обратили внимание, что народный депутат успел переоформить все свое имущество на близких людей и даже оформить развод с супругой, что усложняет исполнительное производство.

Вместе с тем, государственной исполнительной службе все таки удалось разыскать и арестовать катера народного депутата, а также выставить на торги на аукционе арестованного имущества СЕТАМ автомобиль BMW, также купленного Иваном Винником в кредит.