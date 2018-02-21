Суд завтра начнет допрос свидетелей защиты по делу о госизмене Януковича

Оболонский районный суд Киева сегодня завершил допрос свидетелей со стороны обвинения по делу о государственной измене экс- президента Украины Виктора Януковича и завтра, 22 февраля, начнет допрос свидетелей со стороны защиты. Об этом сегодня после прекращения допроса Президента Украины Петра Порошенко заявил председательствующий коллегии судей судья Владислав Девятко, передает корреспондент УНН.

"Объявляется перерыв по делу до 10:00. Завтра суд будет готов заслушать ваших свидетелей", - сказал В.Девятко, обращаясь к адвокатам В.Януковича.

Отметим, что сегодняшний допрос П.Порошенко, который проходил в режиме видеоконференции, длился чуть более одного часа.

"Петр Алексеевич, я извиняюсь, я вижу, защита не хочет ставить вам вопросы, касающиеся дела. Я вынужден прекратить ваш допрос", - сказал председательствующий коллегии судей судья Владислав Девятко.

Как сообщил Президент, на 15:30 у него запланирована встреча с делегацией Дании.

Напомним, также на сегодняшнем заседании в суде был допрошен постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Как сообщал УНН, П.Порошенко во время допроса по делу В.Януковича заявил, что постановлением ВР в 2014 году обязанности Президента были возложены на Александра Турчинова.