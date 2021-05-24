Суд знову відмінив рішення ЦВК про визнання Вірастюка нардепом

Верховний суд скасував протокол за підсумками довиборів до парламенту на Прикарпатті

Якщо ЦВК або команда Вірастюка подадуть апеляцію, то справа буде переглядатися Великою палатою Верховного суду. Її рішення буде остаточним.

Верховний суд на засіданні в неділю, 23 травня, скасував протокол Центральної виборчої комісії України від 19 травня про встановлення результатів проміжних виборів народних депутатів в окрузі No87 в Івано- Франківській області та визнання Василя Вірастюка від партії Слуга народу обраним депутатом. Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА в понеділок, 24 травня.

"Крім того, зазначеною постановою суд скасував пункти 1 і 2 постанови ЦВК від 19 травня, якою визнано недійсним голосування на шести проблемних ділянках, де під час перерахунку бюлетенів виявлено менше голосів за Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій", - йдеться в повідомленні.

Рішення прийнято Верховним судом як судом першої інстанції. У разі, якщо ЦВК або команда Вірастюка подадуть апеляцію, то справа буде переглядатися Великою палатою Верховного суду, а її рішення буде остаточним.

Нагадаємо, 19 травня ЦВК повторно визнала Вірастюка обраним нардепом. Новий протокол підписали всі 14 присутніх на засіданні членів ЦВК. Троє з них підписали документ "з особливою думкою". Своєю чергою, Шевченко зайняв на виборах друге місце. Він заявив про намір оскаржити в суді рішення ЦВК.

Як відомо, в квітні ЦВК вже визнавала Вірастюка переможцем на довиборах у Раду. Однак пізніше це рішення скасував Верховний суд.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський назвав законною перемогу Вірастюка на довиборах у Раду.