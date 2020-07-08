Суд зобов'язав Bihus.Info спростувати інформацію про причетність Гладковського до корупції в оборонці

Подільський районний суд Києва зобов'язав журналістів-розслідувачів Bihus.Info спростувати інформацію про причетність Ігоря Гладковського до схем із розкрадання в оборонному комплексі.

Цю інформацію hromadske підтвердив керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус.

За його словами, рішення ще будуть оскаржувати.

"Чекаємо повний текст рішення, юристи вивчають документи, ну і зустрінемось в апеляції", - зазначив Бігус.

Нагадаємо, що у розслідуванні журналістів програми Bihus.Info йдеться, що колишній член РНБО Олег Гладковський, його 22-річний син Ігор і гендиректор Укроборонпрому Павло Букін причетні до корупційної схеми з виведення з української оборонки близько 250 млн гривень.

Як стверджується, вони організували постачання оборонним підприємствам контрабандних деталей з РФ, а також з українських військових частин за цінами, завищеними в 2-4 рази.