Суд зобов'язав НАБУ внести в ЄРДР відомості про вчинення кримінального злочину братом Єрмака

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) відомості про вчинення кримінального злочину родичем посадовця Офісу президента України, повідомляє прес-служба ВАКС.

"Сьогодні, 2 червня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу представника народного депутата IX скликання і зобов'язала уповноважену особу НАБУ внести в ЄРДР відомості про вчинення кримінального злочину, про який йшлося в заяві. Суд також зобов'язав НАБУ почати досудове розслідування за цими фактами", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про брата глави Офісу президента Дениса Єрмака.

Так, в заяві містилися дані і обставини щодо оприлюднених раніше відеозаписів, на яких один із родичів чиновника Офісу президента України здійснював "відбір" кандидатів на різні посади в органи державної влади.

Зазначається, що виносячи таке рішення, суд не дає оцінку викладеним у скарзі фактам, а лише зобов'язує внести відповідну інформацію і почати досудове розслідування зазначених фактів, правова кваліфікація визначається органом досудового розслідування.

Як повідомлялося, 29 березня народний депутат Гео Лерос оприлюднив на своїй сторінці у Facebook кілька коротких відеозаписів, на яких людина, схожа на брата Єрмака Дениса, обговорює питання призначення на державні посади. Згідно з таймінгом, записи були зроблені в серпні-жовтні 2019 року.

Лерос направив звернення директору Національного антикорупційного бюро України Артему Ситнику з проханням перевірити та дати оцінку інформації, яка міститься на цих відеозаписах.

Андрій Єрмак заявив, що 29 березня подасть заяви до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань у зв'язку з поширеними депутатом Леросом відеозаписами.

30 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура після звернення Лероса відкрила кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційних злочинів під час призначення осіб до органів державної влади, а ДБР відкрило кримінальне провадження за заявою Єрмака у зв'язку з поширенням матеріалів про нібито продаж державних посад.

1 квітня співробітники СБУ намагалися вручити Леросу повістку на допит як свідка в рамках розслідування справи про незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, проте він відмовився особисто отримати повістку про виклик і запропонував звернутися до його адвоката.

3 квітня Найєм повідомив, що Лерос прибув на допит до ДБР разом із захистом, але з огляду на об'єднання кримінальних проваджень просить про перенесення слідчої дії.

Водночас він наголосив, що слідство поінформувало про об'єднання кримінальних проваджень і додало низку статей, за якими відбувається розслідування - ст. 328 (розголошення державної таємниці), ст. 344 (втручання у діяльність державного діяча) і ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

4 травня Андрій Єрмак заявив, що в команді Володимира Зеленського немає корупції, а скандал з відеозаписами, на яких присутній брат глави ОП Денис Єрмак, називає "спланованою операцією".

