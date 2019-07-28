Суд зобов'язав перерахувати голоси на скандальному 64 окрузі

Житомирський суд зобов'язав Окружну виборчу комісію округу No64 (Коростень) перерахувати голоси на парламентських виборах на всіх виборчих дільницях округу. Про це просила довірена особа кандидата в нардепи від партії "Слуга народу" В'ячеслава Сігачова.

Так, суд задовольнив позов довіреної особи Сігачова. Останній просив визнати протиправними дії ОВК, скасувати протокол про підсумки голосування та зобов'язати окружну комісію округу No64 здійснити повторний підрахунок голосів на всіх виборчих дільницях (їх у цьому окрузі 299), повідомляє "Житомир.info".

Що відбулося на 64 окрузі?

Це округ у Коростені на Житомирщині змагалися головно 3 кандидати: самовисуванець Володимир Арешонков, кандидат від "Слуга народу" В'ячеслав Сігачов та скандальний нардеп чотирьох скликань Сергій Пашинський.

І у ЗМІ, і спостерігачі казали, що Пашинський збирається фальсифікувати вибори на свою користь. Така звістка стала резонансною, зрештою голоси порахували без порушень. Проте загалом порушень на 64 окрузі зафіксували чимало. Почалося з того, що Сігачов напередодні виборів заявив, що хтось клонував його сторінку у Facebook і з неї заявив, що той "знімається з виборів". Потім з'явилася інформація, що деякі протоколи ДВК "переписували" з намаганням додати голосів Пашинському.

На 64 округ навіть прилетів гелікоптер із спецпідрозділом ТОР - начебто тому, що на окрузі виникла "загроза провокацій".

Переможцем на окрузі визнали Арешонкова з 27,63% голосів. Він обійшов Сігачова з різницею в 0,82% голосів. У Пашинського було всього 17,91% голосів.

Сігачов підписав протоколи і визнав свою поразку, але потім заявив, що не визнає і хоче, щоб голоси виборців перерахували. Це попри те, що їх уже неодноразово перераховували.