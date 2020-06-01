Суд зобов'язав Офіс генпрокурора розслідувати поїздку Медведчука, Кузьміна і Рабиновича у Росію як держзраду

Печерський районний суд Києва зобов'язав Офіс генерального прокурора відкрити кримінальне провадження за фактом державної зради у зв'язку з поїздкою 6 депутатів Верховної Ради від фракції "Опозиційна платформа - За життя" у березні цього року в Москву (Росія).

Про це йдеться в матеріалах суду.

Згідно з матеріалами, один з депутатів Ради подав заяву в Офіс генерального прокурора, в якій просив розслідувати кримінальний злочин за ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада) у зв'язку з поїздкою 10 березня в Москву на переговори з депутатами Державної Думи Російської Федерації щодо врегулювання конфлікту на Донбасі депутатів Ради Віктора Медведчука, Вадима Рабиновича, Тараса Козака, Олександра Колтуновича, Рената Кузьміна і Тетяни Плачкової, де вони провели зустріч з членами Держдуми.

При цьому, Офіс генпрокурора не вніс дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У зв'язку з цим, депутат Ради подав позов до суду, який зобов'язав Офіс генпрокурора порушити кримінальне провадження за вказаним фактом.

Нагадаємо, глава політради ОТЗЖ, народний депутат України Віктор Медведчук 10 березня в Москві провів зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і главою Держдуми В'ячеславом Володіним.

Перед цим делегація ОТЗЖ в складі Віктора Медведчука, Вадима Рабиновича, Тараса Козака, Олександра Колтуновича, Рената Кузьміна і Тетяни Плачкової провели зустріч з членами Держдуми Російської Федерації.

Нинішній склад Держдуми визнано Верховною Радою нелегітимним.