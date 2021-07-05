Суд зупинив дію розпорядження НАЗК наглядовій раді "Нафтогазу" по Вітренко

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) зупинив дію розпорядження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яким відомство вимагало від наглядової ради "Нафтогазу" припинити контракт з главою компанії Юрієм Вітренко.

"Таке рішення суд ухвалив 5 липня в порядку забезпечення позову Юрія Вітренка про скасування розпорядження НАЗК. Рішення ОАСК логічно узгоджується з висновками міжнародної юридичної компанії, які є в розпорядженні" Нафтогазу ", і свідчать, що НАЗК діяло з очевидними порушеннями закону", - йдеться в прес-релізі НАК.

"У разі виявлення порушень, на які посилається Нацагентство, і для припинення трудового договору з головою правління компанії воно повинно було звернутися до суду, а не направляти припис наглядовій раді" Нафтогазу "або будь-якому іншому адресату", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подав позов проти НАЗК в Окружний адмінсуд Києва. Таким чином глава уряду хоче оскаржити припис агентства про незаконність призначення головою НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

14 червня глава НАЗК Олександр Новіков видав припис, у якому йдеться про те, що розпорядження Кабінету міністрів про призначення Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України" та контракт з ним мають бути скасовані як незаконні.

Наступного дня Клер Споттісвуд, глава Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" стала ініціатором відсторонення глави правління Юрія Вітренка. У розпорядженні ZN.UA опинився текст заяви Споттісвуд.