Судьба Холодницкого: Ради чего перессорились НАБУ, САП и ГПУ

Перед выборами генпрокурору нужен лояльный глава САП, но с увольнением Холодницкого не заладилось, отмечают эксперты. Скандал с прослушкой в его кабинете должен завершиться 26 июля, когда комиссия вынесет решение по совместной жалобе глав ГПУ и НАБУ.

"Просто паранойя"

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник заявляет в СМИ, что глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий угрожает детективам НАБУ.

"Приходят докладные записки от детективов о том, что они постоянно находятся под угрозами мести и определенной реакции со стороны прокурора... главного антикоррупционного прокурора", - сказал Сытник. Так он комментирует свои отношения с Холодницким после скандала с прослушиванием главы САП. Ведь глава НАБУ требует уволить Холодницкого, а тот ему будто бы мстит за это.

Назар Холодницкий в ответ заявил: "Мстить? Ну, у человека просто паранойя, что ему все мстят, за ним все следят, его все прослушивают. Человеку надо будет к психиатру сходить".

Напомним, что в марте 2018 года стало известно, что НАБУ несколько недель прослушивало кабинет Холодницкого с помощью микрофона, спрятанного в аквариуме. Сытник объяснял, что в деле главы САП речь идет о "сливе" информации фигурантам уголовных производств. 30 марта генпрокурор Юрий Луценко и Сытник направили в контрольно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на главу САП.

В ту пору политолог Алексей Якубин предположил, что Холодницкого хотят уволить, чтобы объяснить безрезультатную работу САП и НАБУ

"В ситуации, когда никто из коррупционеров не был отправлен за решетку, возникла острая необходимость найти крайнего. Если этим крайним станет глава САП Н. Холодницкий, выиграют руководитель НАБУ А. Сытник и генпрокурор Ю. Луценко", - полагал он.

Теперь в СМИ пишут, что имеются предварительные выводы комиссии, о том, что стоит лишь вынести выговор Холодницкому, но не увольнять, как этого требовал Сытник. Такая информация распространяется накануне заседания квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, на котором должны вынести решение относительно Назара Холодницкого. Заседание намечено на 26 июля.

Сытник и Холодницкий пикируются в СМИ. Так, глава НАБУ обвиняет руководителя САП в политической ангажированности, в давлении на судей и прокуроров. Дескать, если Холодницкого оставить на должности, "последствия для правоохранительной системы будут очень серьезные".

Артем Сытник заявляет, что САП открывает дела против детективов НАБУ за фальсификацию дел из мести. "Просто банальная месть идет детективам за то, что была история с этим аквариумом, человек, видимо, защищается и пытается отомстить людям, которые это все делали", - сказал Сытник .

Назар Холодницкий критикует профессиональный уровень детективов НАБУ, утверждая, что в одном из подозрений, отправленных на утверждение, насчитал 196 грамматических ошибок. "Я не буду мстить, точно. Кто бы о чем ни говорил. Но то, что теперь прокуроры стали внимательнее читать документы поступающие, ну, пусть себе спасибо скажут", - заявил Холодницкий.

Отметим, что НАБУ создано для борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти. Но также НАБУ расследует любые коррупционные дела, в которых фигурирует сумма свыше 500 минимальных зарплат. Среди фигурантов дел - опальный нардеп Александр Онищенко, экс-глава ГФС Роман Насиров, экс-нардеп Николай Мартыненко и др.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) следит за расследованиями, которые ведут детективы НАБУ и представляет обвинение в судах. До конца года должен начать работу Антикоррупционный суд, который возьмется за дела, расследованные НАБУ, и САП будет представлять сторону обвинения.

"Запугать Холодницкого"

По мнению Алексея Якубина, в конфликте между САП и НАБУ в выигрыше генпрокурор Юрий Луценко. Дескать, Назар Холодницкий является замом генпрокурора. А если его уволить, то Луценко останется хозяином положения на время поиска нового руководителя

"С точки зрения Юрия Витальевича Луценко, это выгодная ситуация. У него был конфликт с НАБУ и САП, и когда НАБУ обратилось в ГПУ по поводу получения прослушки, он решил подыграть НАБУ. С расчетом на то, что это поможет нейтрализовать тот же САП, усилить контроль Луценко над этой структурой", - рассудил политолог в апреле, когда скандал с прослушкой был в разгаре.

К тому времени Назар Холодницкий объединил уголовное производство о возможном незаконном обогащении самого Юрия Луценко с делом о декларировании им недостоверной информации.

Ведь 3 октября 2017 года Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту незаконного обогащения Луценко. 30 октября 2017 года по данному факту начато расследование по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение, совершенное служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) Уголовного кодекса.

Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

28 декабря 2017 года Холодницкий решил объединить это дело с уголовным производством, открытым по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса, по которому Луценко грозит штраф. А в июне Соломенский суд Киева обязал НАБУ и САП возбудить дело о том, как Луценко во время свадьбы своего сына в сентябре 2017 года использовал служебные автомобили ГПУ, чтобы развозить своих VIP-гостей.

Эксперты высказывали предположение, что на этом фоне Юрию Луценко, дескать, нужен лояльный глава САП. Особенно накануне выборов. Но политолог Сергей Быков уверен, что Назар Холодницкий останется на должности, вопреки воле генпрокурора.

"Многим изначально было понятно, что должность руководителя САП останется за Назаром Холодницким. А тот скандал, с которым он столкнулся, был направлен на то, чтобы запугать Холодницкого", - считает он.

Отметим, что увольнение руководителя САП осуществляется главой ГПУ по рекомендации Совета прокуроров Украины и исключительно на основаниях, предусмотренных законом "О прокуратуре".

"Применение к Холодницкому дисциплинарного взыскания, предусмотренного пунктом 3 части первой статьи 49 закона "О прокуратуре" (увольнение с должности в органах прокуратуры), противоречит требованиям части первой статьи 41 этого закона", - цитируют СМИ заключение члена квалификационно- дисциплинарной комиссии прокуроров Александра Ковальчука.

Кроме того, эксперты напоминают, что воздание антикоррупционных органов инициировано западными партнерами, поэтому смена руководства САП не может состояться без их ведома.

Политолог Андрей Золотарев отметил в СМИ: "США заинтересованы в оформлении стоящей вне системы правоохранительных органов Украины антикоррупционной вертикали, которая не была бы связана с механизмом теневых договорняков. Задача Вашингтона No1 - увенчать антикоррупционную вертикаль антикоррупционным судом и обеспечить более менее эффективное взаимодействие САП и НАБУ".

Тарас Корпан