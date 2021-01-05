Судді КСУ зробили заяву щодо указу Зеленського про відсторонення Тупицького

Збори суддів Конституційного суду 5 січня ухвалили заяву щодо ситуації, що склалася у зв'язку з виданням президентом указу "Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України" від 29 грудня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба суду.

У своїй заяві судді звертають увагу на те, що Конституція України встановлює підстави та порядок звільнення судді КСУ.

"Збори суддів Конституційного суду України звертають увагу на неприпустимість недодержання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції України, що може призвести до блокування роботи Конституційного Суду України, яке унеможливить здійснення конституційного контролю з метою забезпечення верховенства Конституції України, утвердження прав і свобод людини", - підсумували в КСУ.Разом з тим в Офісі генпрокурора вважають законним указ Зеленського про відсторонення Тупицького.

30 грудня Конституційний суд жорстко відповів президенту Володимиру Зеленському на указ про відсторонення голови Олександра Тупицького від посади строком на два місяці. Тупицький цього ж дня потрапив на своє робоче місце та де-факто виконував свої обов'язки.

Представник глави держави в КСУ Федір Веніславський заявив, що Тупицький не зможе скликати засідання КСУ, бо його вже відсторонили.

Колишній заступник генпрокурора України Віктор Чумак кваліфікував дії Зеленського як злочин. Заслужена юристка України, голова Комітету з питань верховенства права НААУ Марина Ставнійчук переконана, що оточення підвело Зеленського під імпічмент.

Нагадаємо, 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького. Тупицький потрапив на своє робоче місце та де-факто виконував свої обов'язки.

22 грудня ЗМІ вказали на причетність голови КСУ до суддівського шахрайства. Раніше журналісти програми "Схеми" виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.