Суддя Вовк про оголошення його у розшук: У нас криза здорового глузду

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк прокоментував новину про те, що співробітники НАБУ вдруге за два місяці оголосили його у розшук.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Вовка, він дізнався про оголошення його у розшук із ЗМІ. Однак його викликають по справі, у якій він не є підозрюваним.

"Те, що я не підозрюваний у справі, яку розслідує НАБУ, вже підтверджено і рішеннями Вищої ради правосуддя, і судів", - написав Вовк.

Голова ОАСК зазначив, що в НАБУ знають про це, але продовжують "влаштовувати цирк". Вовк звинуватив НАБУ у спробах взяти під контроль судову систему.

"У нас в країні не конституційна криза. У нас криза здорового глузду. Так буває, коли закони підміняються "революційною доцільністю", а головний антикорупційний орган перетворюється в медіакілера і дешеве піар- агентство", - додав Вовк.

Нагадаємо, що 3 листопада Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Його підозрюють у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади.

11 серпня цього року НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка і ще 6 фігурантів "справи ОАСК". Крім Вовка, у розшук оголосили чотирьох суддів ОАСК (Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова) та двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (Миколу Сіроша, Сергія Остапця).

12 серпня голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що перебуває в Україні та готовий прийти на допит.

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