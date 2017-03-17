Суде ООН в Гааге: когда ждать первых решений по иску Украины против России

Во время встречи с президентом Петром Порошенко представитель Украины в Международном Суде ООН в Гааге, заместитель Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что украинская делегация должна защитить украинских инвесторов, которые потеряли свою собственность в оккупированном Крыму. Об этом передает УНИАН со ссылкой на пресс-службу главы государства. Украина не участвует в арбитраже ПриватБанка против РФ в Гааге - Минфин

"Это очередной этап и один из элементов привлечения Российской Федерации к международно-правовой ответственности. Он очень важный и очень чувствительный для всего мирового общества, поскольку это действительно первый раз, когда член Совета Безопасности ООН отвечает за деятельность, связанную с финансированием терроризма", - отметила она.

По ее словам, украинская делегация в суде в ООН также имеет задачу защитить и тех людей, которые пострадали в результате незаконных террористических действий России на Донбассе.

"Мы продолжаем защиту интересов Украины согласно Морской Конвенции и уже в мае состоятся первые слушания, которые будут посвящены вопросам по процедуре", - добавила она.

Зеркаль подчеркнула, что решение по применению временных мер в деле "Украина против РФ" ожидается до конца апреля.

"Для нас будет важным сам факт принятия судом решения по применению этих временных мер для защиты украинских граждан", - подчеркнула она.

Ранее, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, главная цель иска Украины против России в Международном суде Организации Объединенных Наций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации является защита жизни и прав украинских граждан.

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