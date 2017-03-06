Судье Царевич отказали в восстановлении

Решение вынес Высший административный суд.

Высший админсуд отказал в восстановлении в должности бывшей судье Печерского районного суда Киева Оксане Царевич. Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего совета правосудия Оксана Лысенко на своей странице в Facebook.



"Высший административный суд Украины отказал в удовлетворении иска О. Царевич", – написала она.



Как сообщал Корреспондент.net, 10 сентября судью Царевич отстранили от работы на два месяца. Это уже повторное отстранение судьи Царевич от занимаемой должности, на которую она вернулась в начале июля 2015 года.



Напомним, Оксана Царевич входила в коллегию судей по первому делу экс-министра МВД Юрия Луценко. Она и Виктор Кицюк были следователями-судьями по делу об убийстве Евгения Щербаня, в которой обвинение было выдвинуто экс-премьеру Юлии Тимошенко.