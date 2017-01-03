Судебная реформа: С чего начинали и к чему пришли

Новый закон - это большая надежда судебной системы Украины, ведь от того, как быстро мы сможем наказать недобросовестного судью, в значительной степени зависит качество и эффективность осуществления украинского правосудия

Когда полгода назад Министерство юстиции Украины инициировало полную переаттестацию судей, мы, общественность, сказали: наверное, это не сработает. Стопроцентных гарантий, что служители Фемиды не найдут тайные лазейки, которые бы позволили обойти процедуру квалификационного оценивания, нет. Из-за этого пессимистические настроения в украинском обществе усилились, а тема недоверия граждан к самому процессу "отсева" стала предметом политических манипуляций.

Однако, уже в середине июня 2016-го министр юстиции Павел Петренко заявил, что 20% судей отказались сдавать тесты и проходить собеседования, а среди остальных почти половина служителей Фемиды провалила переаттестацию. Это те непрофессиональные судьи, которые занимали чужое место. Это те, из-за кого по уровню коррупции наша страна оказалась рядом с Ираном, Непалом и Парагваем.

Охота на судей-взяточников началась еще в прошлом году. Одним из первых попался на крючок судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус. Этот случай получил огласку, однако затянутая во времени процедура снятия судейской неприкосновенности дала ему возможность убежать. Именно эта ситуация ярко демонстрирует необходимость создания отдельного конституционного органа, который будет предоставлять согласие на задержание судьи или содержание его под стражей. Тогда президент Украины Петр Порошенко выступил инициатором законопроекта "О Высшем совете правосудия", который 21 декабря 2016 г. приобрел статус закона. Кроме президента в авторский коллектив разработчиков вышеупомянутого законопроекта вошли авторитетные, а главное незаангажированные судьи, ученые и многочисленные общественные активисты. Сегодня Петр Порошенко завизировал своей подписью Закон No 5180 "О Высшем совете правосудия", который на законодательном уровне закрепил реорганизацию Высшего совета юстиции в Высший совет правосудия.

Среди ключевых задач созданного органа судейского самоуправления его авторы выделяют "независимость судебной власти с одновременным обеспечением ее функционирования на основе ответственности и подотчетности перед обществом".

Весомым преимуществом Закона Украины "О Высшем совете правосудия" является оперативность в решении кадровых вопросов в отношении судей. Теперь чтобы задержать служителя Фемиды, НАБУ не нужно ждать разрешения депутатов. Вспомните громкое дело одиозного судьи Николая Чауса, когда затянутая во времени процедура снятия судейской неприкосновенности дала ему возможность убежать. Новый закон исключает повторение этого сценария. Теперь все эти вопросы отнесены к компетенции нового конституционного органа - Высшего совета правосудия.

Думаю, что новый закон - это большая надежда судебной системы Украины, ведь от того, как быстро мы сможем наказать недобросовестного судью, в значительной степени зависит качество и эффективность осуществления украинского правосудия.

Не исключаю, что и в обновленном аппарате суда остались работники, не достойные носить судейскую мантию. Однако, как известно, коррупция - явление социальное, поэтому без вашей помощи нам не справиться. Пожалуйста, будьте сознательными, присоединяйтесь к идее масштабного перезапуска системы правосудия. Лично я убежден, что уже через полгода такие словосочетания, как "честный украинский судья" и "независимый украинский суд" не будут вызывать саркастическую улыбку на наших лицах.

Станислав Куценко