Судьи о деле Насирова: "Пусть детективы НАБУ по выходным работают, у них зарплата 80 тысяч"

Как написал в своем Facebook Евгений Аблов, заместитель главы Киевского окружного административного суда Киева: "Детективы НАБУ получают по 50-80 тысяч гривен вот пускай по воскресеньям и работают, а в суде за 16 тысяч гривен в воскресенье выходной. Завтра рабочий день и приходите.

Соломенскому суду почёт и уважение".

Как считает судья Аблов, нет следственного судьи который имеет право рассмотреть отвод судье (Бобровнику - Прим. ред.) Выходной сегодня, судьи люди, у судей и адвокатов семьи есть. Суд не скорая помощь.

Другие коллеги судей считают, что собрать собрание судей и избрать еще нескольких следственных судей для рассмотрения отвода и ходатайства даже в выходной не проблема. Проблема в том, что суд не может откровенно "входить в положение" стороны обвинения, даже если дело имеет общественный мегарезонанс.

Потому что тогда нарушается базовый принцип судопроизводства - беспристрастность. Количество следственных судей, по мнению судей, НАБУ было известно заранее. Как и график их дежурств в выходные. И если такой график не соответствует потребностям неотложности рассмотрения ходатайств, причиной этому является кадровый коллапс.

То есть, судьи намекают, что если бы следственных судей было бы больше и платили им как детективам НАБУ - они бы дежурили и в воскресенье.

Как сообщала "Страна", детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры готовы оставаться в Соломенском суде до истечения срока содержания под стражей Романа Насирова или возобновления рассмотрения дела судом.