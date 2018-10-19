Суды Крыма не могут осуществлять правосудие с соблюдением международного права - доклад

Созданные в условиях оккупации Крыма суды не могут обеспечить эффективную защиту участников политически мотивированных процессов, а также осуществлять правосудие, соблюдая нормы международного права. Об этом говорится в докладе "Крымский процесс: проблемы соблюдения стандартов справедливого правосудия в политически мотивированных делах".

Как рассказала юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека Дарья Свиридова на презентации доклада в Киеве, вывод о неэффективности крымских судов является ключевым в данном исследовании.

Она также подчеркнула, что сам факт оккупации полуострова создал атмосферу, не позволяющую вершить правосудие.

"Сам факт создания судов на оккупированной территории в нарушение международного права... создал систему, которая не позволила отобрать независимых судей, осуществлять правосудие с соблюдением норм международного гуманитарного права и украинского законодательства", - сказала Свиридова.

По словам юриста, эксперты анализировали данные от участников процесса, данные из открытых источников и мониторинга судебных процессов.

Президент харьковского фонда "Общественная Альтернатива" Мария Ясеновская также пояснила, что эксперты выявили нарушения принципа презумпции невиновности.

"Мы отметили, что был создан образ виновных... Очень большую роль в создании образа виновных сыграли СМИ, цитируя местных чиновников. В ряде случаев, есть основания предполагать, что была нарушена процедура совещательной комнаты", - отметила Ясеновская.

Сообщается, что исследование было проведено международной группой экспертов из Украины и Молдовы. Изучались 174 судебных заседания, на которых непосредственно осуществлялось прямое наблюдение в период с начала 2016 года по сентябрь 2018 года. Были отобраны восемь политически мотивированных дел - украинского активиста Владимира Балуха, заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, дело "26 февраля", журналиста Николая Семены, обвиняемого в подготовке диверсий Евгения Панова, крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова и севастопольского активиста Игоря Мовенко.

Ранее сообщалось, что ситуация с правами человека в оккупированном Крыму не изменилась. Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине продолжает фиксировать нарушения и констатирует, что никаких улучшений за последние 10 месяцев на полуострове не произошло.

По материалам: Интерфакс-Украина