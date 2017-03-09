Судья-беглец Чаус попросил политического убежища в Молдове

Судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус обратился к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении ему политического убежища

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление главы Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виореля Морарь.

"Сейчас Чаус арестован сроком на 15 суток после добровольного обращения в правоохранительные органы о незаконном пересечении границы Молдовы. После получения от Генеральной прокуратуры Украины документов об экстрадиции Чауса мы готовим необходимые документы для выполнения этой процедуры. В то же время, сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Чаусы политического убежища", - заявил Морарь.