Судья Киреев, посадивший Тимошенко, стал московским адвокатом

Бывший судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев, который стал известным после осуждения на тюремное заключение экс-премьер-министра Украины, председателя ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, получил адвокатскую лицензию в Москве (Россия).

Соответствующие данные опубликованы в Адвокатской палате города Москвы.

Как известно, Кирее в 2014 году был объявлен в розыск. Президент Украины Петр Порошенко уволил Киреева в 2016 году за то, что при рассмотрении уголовного дела по обвинению Тимошенко в 2011 году он безосновательно изменил меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей, чем допустил незаконное лишение ее свободы. Напомним, 20 сентября Апелляционный суд Киева дал разрешение на задержание бывшего судьи Печерского районного суда Киреева.