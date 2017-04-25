Судья по делу Януковича подал в отставку

Судья Дмитрий Камбулов должен был рассматривать дело Януковича. Фото: sips.gov.ua

Судья по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича Дмитрий Камбулов подал заявление об отставке.

Об этом сообщают УНН.

Камбулов был заместителем председателя Оболонского районного суда Киева.

Просьбу о его отставке удовлетворил Высший совет правосудия.

Камбулов входил в состав судейской коллегии, которая должна была в начале мая рассматривать дело Януковича. В состав коллегии также входили глава Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко и судья того же суда Максим Титов.

Заседание суда начнется 4 мая.

13 марта военная прокуратура направила в суд обвинительный акт по делу беглого президента Виктора Януковича.

Его подозревают в государственной измене, пособничестве с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, пособничестве в ведении агрессивной войны. Суд разрешил военной прокуратуре проводить заочное расследование.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что суд вынесет вердикт "не через 50 или 100 лет". Также не исключил допрос президента РФ Владимира Путина в будущих судебных процессах.