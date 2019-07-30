Судья Вовк заявил, что узнал о вызове в Генпрокуратуру из поста Сарган в Facebook

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что узнал о вызове на допрос в Генпрокуратуру из поста в Facebook спикера генпрокурора Ларисы Сарган.

"Только что узнал, что ГПУ вызывает меня для проведения процессуальных действий: вручения подозрения и допроса. Удивлен, что о повестке я узнал из Facebook Ларисы Сарган, а не так, как это должно быть согласно нормам УПК. Мне откровенно грустно, что в стенах Генпрокуратуры пиар победил закон и здравый смысл", - написал Вовк в Facebook.

По мнению председателя Окружного админсуда, "повестка была написана ГПУ исключительно по требованию грантовых зрадолюбов".

"Я публично заявлял и еще раз подчеркиваю: Я не боюсь вручении подозрения. Более того, я лично призвал именно к законным процессуальным действиям. Вручение подозрения - это единственная законная возможность доказать абсурдность ситуации, которую искусственно создали [директор НАБУ Артем] Сытник и [начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей] Горбатюк. Это дело вымышленное, юридически бесперспективное. Это последняя попытка старой власти вмешаться в судейскую независимость", - считает он.

26 июля сотрудники ГПУ и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыск в Окружном админсуде Киева. По информации Генпрокуратуры, судьи этого суда системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. По словам руководителя управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка, сообщение о подозрении подготовлено руководству суда и четырем судьям.

В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации.

Адвокат суда Евгений Солодко сообщил, что в ходе обыска был поврежден сервер суда и изъяты материалы дел, в которых фигурируют Горбатюк и директор НАБУ Артем Сытник.

На аудиозаписях, опубликованных НАБУ, Вовк и его коллеги среди прочего обсуждают подачу исков в Окружной админсуд для приостановления полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей, блокировку процесса оценивания судей, подбор лояльных членов комиссии.