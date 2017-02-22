Судья-взяточник Гречковский сохранил членство в ВСП

Высший совет правосудия отказался приостановить полномочия члена совета Павла Гречковского, подозреваемого во взяточничестве. Об этом на заседании заявил председатель ВСП Игорь Бенедисюк, сообщают "Українські Новини".

"Высший совет правосудия решил в удовлетворении ходатайства заместителя генерального прокурора Столярчука Юрия Васильевича о приостановке полномочий члена ВСП Гречковского отказать", - огласил он решение совета.

При этом мотивацию такого решения Бенедисюк не сообщил.

Отметим, что на предыдущем заседании Высший совет правосудия не смог рассмотреть данный вопрос из-за отсутствия кворума.

Напомним, что 21 сентября члена Высшего совета юстиции разоблачили в вымогательстве 500 тыс. долл. за незаконное влияние на судебное решение. Кроме того, был задержан посредник - арбитражный управляющий Министерства юстиции Украины, который в сговоре с членом Высшего совета юстиции, согласно распределенным между ними ролям, получил первую часть денежных средств в размере 150 тыс. долл.

Суд отказался арестовать Гречковского и избрал залог в сумме более 3,8 млн грн. Тогда член ВСЮ Гречковский ушел в бессрочный отпуск. В середине января 2017 года Гречковский вернулся к работе во ВСЮ.

Напомним, что Высший совет юстиции реорганизован путем преобразования в Высший совет правосудия.