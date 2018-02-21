Судья запретил спрашивать Порошенко об отдыхе на Мальдивах

Оболонский районный суд Киева досрочно прекратил допрос Президента Петра Порошенко по делу бывшего Президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, после вопроса защиты об отпуске на Мальдивах.

Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, сообщают Українські Новини.

В 15:07 прозвучал вопрос о Мальдивах - устранился ли Порошенко от обязанностей на время своего отсутствия в январе 2018 года.

"Петр Алексеевич, я прошу прощения. Наверное, я был прав. Защитники специально задают вопросы, которые не касаются данного уголовного производства, не желая вас допрашивать. Я вынужден прекратить ваш допрос, поблагодарить вас, что отнеслись ответственно к той повестке, которую суд вам направил на прошлой неделе. Спасибо за вашу явку в суд и всего вам самого наилучшего", - сказал он.

Перед этим защита Януковича спросила у Порошенко почему "в то время, когда он пребывал в зимнем отпуске и никто не знал, где он находится в течение недели, не было принято никаких постановлений о его самоустранении".

Судья тут же остановил допрос и отпустил Порошенко. Допрос окончен и суд на сегодня тоже.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко присутствовпал на допросе по делу Януковича в среду не в зале суда, а по видеоконференции из здания Администрации Президента.

Правоохранители проводили дополнительный досмотр женщин при входе в Оболонский райсуд Киева на заседание по делу о государственной измене Януковича, обязывая их перед входом в зал заседаний пройти с сотрудницами полиции в отдельную комнату и продемонстрировать отсутствие надписей на теле под одеждой.