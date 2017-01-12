Судью Хозяйственного суда Киева поймали на взятке в 16 тыс. долл., - Луценко

Готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей

Фото: Facebook Юрия Луценко Фото с места задержания. 12.01.2017

Правоохранители задержали судью Хозяйственного суда Киева, который пытался получить у предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 16 тыс. долл. Об этом сообщил на странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с САП и СБУ задержан с поличным судья Хозяйственного суда г. Киева, который мошенническим способом пытался получить от предпринимателя 16 тыс. долл. за решение в вышестоящих инстанциях Арбитражного суда вопросов в пользу взяткодателя", - написал он.

По данным пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, это задержание было осуществлено в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 УК Украины ("Законченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в крупном размере").

Как сообщила Сарган, в настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств преступления, привлечения всех виновных к ответственности, продолжаются обыски в административном помещении Хозсуда Киева и по месту жительства судьи, а также готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Харькове чиновников горсовета и исполнительной службы задержали за взятку в 30 тыс. грн.